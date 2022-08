Comparte

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó el escenario político que habrá después del Plebiscito de Salida, que será el domingo 4 de septiembre.

"El Presidente ha sido bastante claro en que la Constitución no es para este gobierno; la Constitución es para que rija durante las próximas décadas, y la agenda de este gobierno es una agenda que es viable bajo el marco institucional actual y cualquier otro", señaló en entrevista con El Mercurio.

En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal añadió que "así es que yo creo que hay que separar esas dos cosas, que no se condicionan una a la otra, pero no por eso cada una deja de ser importante".

Consultado por un eventual triunfo del Rechazo, aseguró que "el programa de gobierno sigue adelante". O sea, dijo, la reforma tributaria se presentó, se preparó y se está discutiendo bajo la actual Constitución. Lo mismo la reducción de la jornada laboral a 40 horas y lo será también la reforma previsional. "Todo eso va a seguir adelante".

Bajo ese aspecto, el titular de la cartera mencionó que "el programa de gobierno es conocido desde que el Gobierno fue elegido".

"Lo que tenemos es un aterrizaje mucho más concreto de lo que estaba en ese programa, estamos en el proceso legislativo y de diálogo, tratando de ponernos de acuerdo con los parlamentarios de distintos sectores", agregó.

Ministro Marcel analizó el panorama después del Plebiscito

"Yo creo que uno tendría que construir el escenario contrafactual y ver qué pasaría si aún no tuviéramos presentado el contenido de la reforma tributaria; no me cabe duda de que en ese escenario la incertidumbre sería mayo", prosiguió.

Por último, el secretario de Estado expresó: "En caso de ganar el Apruebo (…), lo que va a ocurrir es que se van a recoger las propuestas que se han hecho de ajustes a la nueva Constitución".

Y, si el triunfo es para el Rechazo, el ministro Marcel dijo que habrá "un proceso para volver a constituir probablemente una nueva Constitución".