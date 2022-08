Comparte

El Servicio Electoral (Servel) informó que enviará mensajes de texto para recordar la revisión de los datos electorales de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

Esta iniciativa, de carácter gratuito tanto para el Servel como para los usuarios, se genera gracias a la colaboración de ChileTelcos, asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones más grandes del país.

Consignar que el mensaje llegará a todos los dueños de teléfonos móviles, sin distinción entre quienes son electores y quienes no lo son (personas que aún no son mayores de edad, extranjeros que no cuentan con avecindamiento, o quienes tienen su derecho sufragio suspendido, entre otros).

"Ya se han realizado más de 13 millones de consultas de mesa y local de votación. Son 13 millones de RUT únicos, cerca del 86% del padrón, que ya conoce dónde tiene que ir a votar", mencionó el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.

Mientras que el presidente ejecutivo de ChileTelcos, Alfie Ulloa, detalló que "queremos contribuir al desarrollo de este proceso, inédito en el país, y facilitar que las personas sepan rápidamente a través de su celular dónde les corresponde votar".

Por último, se aclaró que la consulta de los datos a través de internet no consumirá datos de los planes de los clientes de telefonía celular.

