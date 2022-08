Comparte

El Gobierno presentó una querella por homicidio calificado en su grado de frustrado por el ataque incendiario de este lunes en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió no invocar la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista, acción de La Moneda que no dejó contentos a los diputados de oposición.

Ante esto, la diputada Camila Flores, cuestionó que el Gobierno no utilice las herramientas disponibles para enfrentar este tipo de ataques, ya que no se puede tener "una actitud condescendiente".

"No se presentará una querella por Ley de Seguridad del Estado. El Gobierno una vez más no utilizará las herramientas legales más fuertes. No podemos tener una actitud condescendiente con los hechos de violencia, a qué le tiene miedo, cuál es la fobia que le tiene este Gobierno a la Ley de Seguridad del Estado", sostuvo la parlamentaria Flores.

"Tres personas terminaron heridas, una de ellas en riesgo vital y una pierna amputada, otra perdió la visión en un ojo, lo mínimo que se esperaba era que el Gobierno se querellará por Ley de Seguridad del Estado, la misma querella que el gobierno del presidente Piñera interpuso a Llaitul por la cual hoy está detenido. Estas organizaciones terroristas y sus integrantes deben estar en la cárcel", afirmó.

En esa línea, el parlamentario Stephan Schubert, dijo que este hecho "no es un delito común", sino que es "terrorismo". "Invocar la Ley de Seguridad del Estado era lo pertinente, la evidente pérdida del Estado de Derecho obliga a la adopción de medidas urgentes, que estén a la altura del peligro que se enfrenta", indicó.

"Lo que está en juego es de tal gravedad y el Gobierno mantiene una conducta errática, respecto a cómo enfrentar la delincuencia. Clara muestra que tienen serios problemas al momento de definir cómo enfrentar la realidad de la violencia que está golpeando en la cara al gobierno y a nuestros compatriotas", añadió el diputado.