Comparte

El senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, habló en la antesala al Plebiscito de Salida del 4 de septiembre, donde no estimó una cantidad exacta del padrón que irá a votar.

"Nadie es capaz de decir cuánta gente va a ir a votar, hay quienes dicen que puede ser desde un 60 o 65% del padrón, hasta algunos que dicen que puede llegar a 80″, dijo en diálogo con CNN Chile.

"O sea, es un margen demasiado amplio que puede definir la elección en uno u otro sentido", prosiguió el parlamentario.

En ese sentido, el presidente de la coalición indicó que "hay muchas personas que nunca han votado, además de gente joven y nueva en términos de participación electoral. Por lo tanto, ninguna encuesta -ni las comerciales ni las propias de los comandos- puede predecir cuánta gente va a participar".

Para el senador "en un momento el Rechazo estaba muy confiado porque estaban arriba en las encuestas, pero los sondeos de las últimas semanas dan cuenta de que la elección está abierta y creemos que estos últimos días la gente se va a definir".

La visión del senador Latorre si gana el Rechazo

"En el mundo del Rechazo hay demasiada incertidumbre y no va a ser fácil llegar a un acuerdo, y en caso de ganar esa opción, muchos sectores podrán decir que no es necesario un nuevo proceso, si no que se hagan los acuerdos en el Congreso (…). La élite quiere controlar el nuevo proceso constituyente, ese es el peligro", aseguró.

Por último, el congresista añadió que "no veo una polarización salvo eventos puntuales como lo que ocurrió en la Alameda. Sin embargo, a partir del 5 de septiembre, yo confío en el liderazgo del presidente de la República en términos de convocar caminos de entendimiento y unidad sin renunciar a las convicciones propias".