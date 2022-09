Comparte

La ex Presidenta de La República, Michelle Bachelet, apareció en la franja del Apruebo en vísperas al Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

En el extracto, la ahora ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, visitó una vivienda y compartió experiencia con otras personas.

Todo parte cuando la dueña de casa, ubicada en la comuna de Quinta Normal, se impresiona con la presencia de la ex Mandataria: "No, no puede ser. Encantada de conocerla".

Ya sentada en la mesa, Bachelet consultó "yo quiero saber cómo le ha ido a las mujeres".

Luego, las protagonistas comentaron: "A nosotros nos criaron con ese machismo", mientras que otra testimonio mencionó "mi hijo saco ese machismo".

"Ahora, hay 35 artículos que habla de eso", aseguró la otrora jefa de Estado.

"Lo importante es que esto es un punto de partida"

"Habrá que hacer ajustes, pero es que es un punto de partida importante, sobre lo cual podemos avanzar", expresó Bachelet.

"Hay que tener esperanzas que las cosas puedan mejorar", agregó la ex presidenta.

Antes de terminar, entregó lápices azules a las mujeres y señaló: "Yo me llevó el mío para allá, porque yo voto en Ginebra (Suiza); ustedes aquí y yo allá".

"Vamos a hacer que la historia siga avanzando, porque cuando las mujeres hacemos cosas, la historia avanza", y cerró recalcando que "este 4 de septiembre: Yo, Apruebo".

Recordar que durante esta jornada, la ex presidenta dijo que "se vienen cositas", haciendo alusión a su aparición en la franja.

Mira la aparición de Michelle Bachelet en la franja del Apruebo