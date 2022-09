Comparte

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, reaccionó a los dichos de Guillermo Teillier, quien llamó a "salir a la calle a defender el triunfo del Apruebo".

En conversación con Emol TV, indicó que "los ánimos están muy exacerbados, las posiciones están muy duras y es lamentable porque incluso se puede llegar a la violencia", y que los llamados como el de Teillier son "completamente innecesarios".

Además, afirmó que "el resultado de nosotros es preliminar sin valor legal, los votos posteriormente se defienden al día siguiente a las 14:00 horas, no en la calle, en los colegios escrutadores y en el tribunal".

En esa línea, Andrés Tagle profundizó en los palabras de Teillier: "El Servel lo que le entrega a la larga son herramientas para poder hacer presentaciones al tribunal. Nosotros les damos copias digitales, nuestro sistema tiene el resultado a nivel de mesa y para cada mesa está el acta digitalizada. (Los votos) en la calle no se defienden, se defienden en los colegios escrutadores y el Tricel".

También, comentó lo sucedido con una funcionaria de Chillán, quien llamó a "esconder los carnet" a las personas que voten Rechazo, lo que fue criticado por sectores de oposición.

"En diciembre pasado también lo hizo Víctor Chanfreau y nosotros presentamos una querella contra él. Estamos estudiando esta situación de este evento porque ahí hay un delito de la ley electoral y muy bien tipificado. Esconder el carnet de personas para impedir su voto es un delito", señaló Tagle.

Servel y las expectativas de cara al 4 de septiembre

"Lo más importante es que la gente tenía que consultar sus datos electorales y ya hay 14 millones de rut que ya han consultado sus datos, lo que nos tiene muy contentos (…) el presagio de esto de que haya una alta participación. No hay garantía pero esperamos que así sea", complementó el timonel del organismo.

Sobre quienes no vayan a sufragar, agregó que "las personas que no voten arriesgan multas y nosotros vamos a denunciar a los juzgados de policía local a todas las personas que no voten", pero que ese proceso "no va a ser inmediato, se va a demorar sus meses":

Por último, Andrés Tagle puntualizó que "tenemos bastantes denuncias, muchas tienen que ver con contenido. Nosotros no vamos a sancionar contenido, eso sería ponerse a censurar. El contenido, si viola alguna norma al pudor o a otra como se presentaron en el caso de Valparaíso, no es materia de sanción del Servel".