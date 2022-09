Comparte

La periodista Alejandra Valle reflexionó y realizó un meaculpa tras el polémico acto por el Apruebo en la Plaza de la Victoria de Valparaíso, ocurrido el pasado domingo.

Valle, criticada por no detener la performance de connotación sexual con una bandera chilena de "Las Indetectables" en su rol de animadora en el evento, aseguró en su cuenta de Instagram que "restarse (de la campaña) para ser más útil ha sido un camino más difícil y doloroso".

"Siempre he querido un mundo mejor y si mi figura pudiese haber perjudicado un milímetro al Apruebo, pues entonces espero haber hecho lo correcto en este fin de la carrera”, agregó el ex rostro televisivo.

"El odio me toca, me afecta, pero no me verán caer", cerró la periodista, recalcando su apoyo a la opción Apruebo para el Plebiscito del 4 de septiembre.