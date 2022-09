Comparte

La esposa del hombre agredido el jueves en el centro de Santiago, Andrea, se refirió a lo sucedido y aclaró que a él no lo golpearon por tener una "chapita del Rechazo".

"Estoy con mucha pena viendo de nuevo las imágenes, todavía estoy shockeada. Me decidí a hacer esto porque se decían muchas cosas, que él iba pasando, que tenía una ‘chapita’ del rechazo y eso es mentira", dijo en diálogo con Meganoticias.

En esa línea, la cónyuge detalló que "mi marido trabaja en construcción, está en una obra para hacer una clínica ahí. Ellos tenían una cortina abajo cuando estos jóvenes intentaron meterse. Él estaba defendiendo su lugar de trabajo, no es que estuviera haciendo otra cosa".

Consultada por el motivo del porqué lo agredieron, Andrea indicó que "ellos quisieron meterse al local".

Sobre el estado de salud de su pareja, señaló: "Nosotros vivimos en Colina. Después de que pasó todo esto, él se vino manejando. Yo cuando lo vi quedé impactada, después igual con las imágenes, imagínate, casi me lo matan".

No obstante, Andrea expresó que no denunció el hecho, pues "nosotros no quisimos hacerlo. Nadie ha hablado más de esa imagen. Si te fijas hay alguien que le está metiendo la mano al bolsillo por atrás, por suerte solo le robaron el celular".

Por último, puntualizó que su marido "se siente bastante mejor, tiene diez puntos en la cabeza, una mano inflamada y reposo. Aparte de pegarle, de que casi me lo quitan, van a ser diez días que va a estar acá (en el hogar) y si uno no trabaja, no tiene ‘lucas’. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que está bien, el resto viene después".

No fue el único hecho de violencia ocurrido en el centro de Santiago

Además del hombre agredido por un grupo de antisociales, se sumó la acontecida al hermano del Presidente Gabriel Boric, Simón, quien fue golpeado a las afueras de la Universidad de Chile.

El hecho fue condenado de manera transversal por todos los sectores políticos, los cuales pidieron tomar acciones contra los agresores.

Carabineros detuvo a cuatro personas, quienes quedaron con arresto domiciliario nocturno por lo provocado al hermano del Mandatario.