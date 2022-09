Comparte

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, comentó el abultado triunfo del Rechazo y llamó a continuar los cambios del proceso constituyente.

"Recogemos los resultados de ambos plebiscitos, y no perdemos de vista lo principal, no es que hayamos perdido, es que aún no hemos ganado", mencionó en sus redes sociales.

En ese sentido, la parlamentaria indicó que "habrá que despejar todas las dudas que todavía persisten. Aprendamos la lección. Para ganar se necesita que no falte nadie”.

Asimismo, precisó que el Apruebo no perdió por la campaña realizada, sino que "por la imagen de intransigencia que algunos proyectaron antes que la campaña se iniciara".

Tras ello, Provoste aseguró que "vamos a ganar escuchando más (…) Vamos a mantener de la propuesta constitucional todo aquello que tuvo una amplia aceptación".

"Y propondremos, en la próxima convención, las reformas que ya están comprometidas más todo aquello que recojamos en diálogo con la comunidad", complementó la senadora.

Por último, la militante falangista afirmó que esto no termina acá: "No nos vamos a detener".

Mira las declaraciones de Yasna Provoste