El expresidente de la República, Ricardo Lagos, se refirió a la categórica derrota del Apruebo en el Plebiscito de Salida, donde la ciudadanía se inclinó por el Rechazo.

"(Gabriel) Boric entendió que tenía derecho, como ciudadano a decir cómo votar, pero generó un problema, su opción legítima hizo que se confundiera el rol de Presidente con usar el voto para evaluar a su gobierno", indicó en declaraciones recogidas por La Tercera.

En ese sentido, el ex jefe de Estado entre 2000 y 2006 criticó a la Convención: "La asamblea constituyente no escuchó al Presidente Boric, que dijo que no quería una Constitución partisana", añadiendo que "hubo temas propios de políticas públicas en una Constitución".

Ricardo Lagos mantuvo en secreto su preferencia

Además, no ocultó su sorpresa tras la abultada diferencia. "Fue un terremoto de grado elevado", y señaló que "fue un fracaso, fue una falla de la política chilena".

No obstante, el ex Mandatario sostuvo que "escribiendo una Constitución no íbamos a ser capaces de consensuar las reglas para dirimir las diferencias. O sea por definición, una Constitución, ley de leyes, tiene que tener un amplio grado de aceptación, porque con eso me guío para resolver las diferencias".

"Entonces cuando ya vi que en esto íbamos a un callejón sin salida, y es Apruebo o Rechazo, yo dije ‘esto es lo peor que le puede pasar a Chile’ y por eso salí con este cuento del Apruebo o Rechazo, qué se yo", complementó.

Por último, el expresidente no mencionó por cual opción voto y remarcó: "Mi mirada estaba puesta en el cinco de septiembre" y que "el Apruebo o el Rechazo era un choque de trenes".