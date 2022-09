Comparte

Luego de que un hombre de 62 años falleciera baleado tras sufrir una encerrona en Costanera Norte, el diputado Álvaro Carter, solicitó al Gobierno poner "urgencia" a un proyecto de ley que busca que las concesionarias de las autopistas cuenten con patrullas de seguridad.

"El Gobierno no ha sido capaz de poner un freno a la delincuencia debido a su ineficiencia y las autopistas miran para el lado cuando se trata de aumentar los estándares de seguridad. Debemos ser mucho más proactivos y ver la forma de entregarles herramientas que permitan que la gente – insisto que paga por moverse en esas carreteras urbanas – pueda transitar de manera segura y tranquila", inició.

“Por ello que voy a ingresar un proyecto de ley que obligue a las concesionarias de las autopistas a contar con patrullas de seguridad, similares a las que utilizan los diversos municipios en Chile para trabajar en plena armonía, colaboración y coordinación con Carabineros de Chile, y enfrentar de forma eficaz la delincuencia”.

"Le voy a solicitar al Ministerio de Obras Públicas y al del Interior, que le coloquen urgencia a este proyecto para que de una vez por todas las concesionarias de las autopistas, se pongan las pilas y comiencen a brindar verdadera seguridad a las personas que transitan por ellas", añadió el parlamentario.

Incluso, Carter enfatizó en la idea de solicitar el "término de los contratos" si no se siguen cumpliendo los "mínimos estándares": "Un Gobierno que no se preocupa de la seguridad y empresas privadas que no cumplen, es la mezcla perfecta de la ineficiencia”, concluyó.