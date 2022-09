Comparte

Mario Kreutzberger, conocido en el espectáculo nacional como “Don Francisco”, se refirió a su comentado retiro de Teletón, campaña donde tuvo un destacado rol desde el año 1978.

“Doy un paso al costado porque hay que darle la oportunidad a una nueva generación, que va a traer nuevas ideas también y nosotros podemos aportar con nuestra experiencia. Cuando nos pidan las experiencias, ahí estamos, y si nos piden la presencia, ahí estamos”, señaló el comunicador en conversación con Revista Sábado.

En la instancia Mario habló sobre su participación en Teletón durante estas décadas, la cual no se limitaba solo a la cobertura televisiva que se le da a la jornada solidaria.

“Yo participaba en la organización los 365 días del año. Tenía puestos directivos en cosas organizativas, donde mi nombre, mi opinión, era importante, por ejemplo, en la campaña publicitaria. Hoy he dejado a un nuevo grupo hacer la campaña publicitaria, la construcción del programa. También en la manera en que se están haciendo los proyectos de atención, estaba metido en todo”, comentó.

“Estoy a punto de cumplir 82 años, es una edad avanzada en que las responsabilidades se las tengo que entregar a otro y estoy muy contento de hacerlo, pero al mismo tiempo me cuesta (…) me tengo que preparar para aceptarlo porque si no sería una vida muy triste. Por eso he tomado un terapista para que me ayude”, agregó.

“Para mí lo importante es lo que va pasar hoy día, yo no puedo vivir con lo que pasó, yo tengo que vivir con el hoy y el mañana. Mi terapista dice que tengo que matar a Don Francisco(..) pero yo vivo del hoy, de lo que estoy hablando contigo”, complementó el comunicador.

Finalmente, Mario Kreutzberger se refirió a su presente y vida familiar, destacando momentos que no esperaba vivir.

“Estoy en un momento tan distinto de mi vida. Por un lado, cumpliendo 60 años en la televisión, 60 años de matrimonio, tengo una nueva bisnieta, tengo unas bisnietas por venir, son cosas que yo ni siquiera había pensado en mi vida. Yo veía a mi nieta embarazada ahora, recién, y le decía que nunca pensé en mi vida que algún día iba a ver a una nieta embarazada, no estaba en mis pensamientos. Eso soy yo ahora”, cerró el ex líder de la mediática jornada solidaria.