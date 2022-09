Comparte

La recién asumida ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los recientes hechos de violencia acontecidos este fin de semana, específicamente en torno a las dos encerronas que dejaron víctimas fatales, y por las que el Gobierno anunció una querella.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Tohá reconoció que la ola de violencia "ha pillado al estado en algún momento". "Por algún tiempo no se tomaron las medidas y el crimen avanzó, se hizo sofisticado y en el mismo tiempo nuestra capacidad como Estado para enfrentarlo no hizo el mismo avance, e incluso diría que tuvo algunos retrocesos", dijo.

"El detalle de lo que sucedió en estos dos incidentes se está investigando, todavía no puedo referirme cómo ni por qué sucedieron, hay una investigación en curso. Sabemos que hay dos personas asesinadas en una encerrona y eso es más que suficiente", afirmó.

A pesar de que afirmó que los patrullajes han aumentado, reconoce que eso no es un consuelo ni solución para quienes perdieron a un ser querido.

"Las medidas se han aplicado, los números muestran que hay mejorías, pero eso no resuelve el punto, porque han muerto dos personas este fin de semana y eso es inadmisible en una sociedad democrática civilizada. En lugar de decir, cuánto hemos avanzado, yo diría que los avances no son ni están cerca de ser suficientes, porque lo que pasó este fin de semana es inadmisible".

Sobre las falencias del Estado a la hora de enfrentar a los criminales, Tohá manifestó que existen problemas de diseño, coordinación y de sistema.

"Las autopistas no no contemplan un espacio para que las policías estén de manera permanente y haya un patrullaje asegurado", explicó, agregando que "en Chile los autos nuevos podían circular varios días sin patente, y cuando veían autos así no era obvio de buenas a primeras que detrás de eso había un delito. Sabemos que ese riesgo se va a quitar".

Del mismo modo, precisó que "se requiere coordinación y una política que entienda que lo que tenemos al frente es una manera organizada de ocupar las falencias del Estado. Donde no tenemos coordinación el crimen ve una oportunidad".

Finalmente, afirmó que "llevamos varios años con una escalada en la criminalidad que no es solo cuantitativa, sino que el tipo de delito que estamos enfrentando son más violentos, con mucha mayor presencia de armas, hay organizaciones detrás de ellos y el Estado tiene que prepararse para eso".