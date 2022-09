Comparte

Continúan los coletazos tras el fallido nombramiento de Nicolás Cataldo (PC) como subsecretario del Interior por unos tweets en contra de Carabineros. Este domingo, a cinco días de la polémica, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reveló una conversación con el Mandatario Gabriel Boric.

En dicha diálogo, el ex diputado del PC aseguró que Boric le manifestó que "él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario", reveló en su espacio en Radio Nuevo Mundo.

En esa misma reunión, Teillier afirmó que Boric le expresó las dificultades que habría implicado la ratificación de Cataldo en el cargo dada la presión de la oposición.

"Con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado”, le habría dicho el Presidente.

Finalmente, reveló que Boric le dijo que "yo de alguna manera tengo que ver esta situación porque yo soy el responsable de los nombramientos”.

Finalmente, Nicolás Cataldo fue nombrado como Subsecretario de Desarrollo Regional, en desmedro de Miguel Crispi (RD).