El exconvencional constituyente, Jorge Baradit, indicó que hubo una fiesta sin autorización entre los miembros del Pleno en un hotel de Concepción ocurrida el 17 noviembre de 2021.

En su libro "La Constituyente: Historia secreta de Chile", el escritor consignó este episodio en que incluso detalló "ingesta de alcohol" de algunos representantes durante esa noche.

"Por supuesto que el tema de la supuesta fiesta en el hotel Pettra de Concepción también salió al debate", partió diciendo en la página 104 del libro.

Después, añadió que "repetí lo que me habían confirmado, que nada había ocurrido, que nadie del Colectivo Socialista había estado involucrado y que la ridiculez se descartaba sola cuando se planteaba que la propia Elisa Loncon se había bañado desnuda y borracha en la misma piscina".

Jorge Baradit siguió desclasificando la polémica en Concepción

"Por supuesto nos reímos y Roció Cantuarias quedó bastante en ridículo frente al país", señalando que "al día siguiente, cuando estaba ingresando al ex Congreso, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola".

En esa línea, el exconvencional sostuvo que "sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos".

Finalmente, Baradit mencionó que "sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante, supe que estaba emocionalmente fuera del grupo".

Recordar que el hecho generó ruido en noviembre de 2021, donde el Colegio de Periodistas "repudió la difusión de información no comprobada a través de medios nacionales masivos que solo buscan desinformar a las audiencias y perjudicar abiertamente proceso constituyente".