El Senado aprobó por 41 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la prórroga de la vigencia del Estado de Excepción de Emergencia en la macrozona sur.

Específicamente, la medida contempla a la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío. De este modo, el despliegue de las Fuerzas Armadas continuará por 15 días más.

Esta es la primera prórroga (séptima en total) aprobada luego de la salida de Izkia Siches del Ministerio del Interior y que le tocó solicitar a Carolina Tohá en el cargo, quien asistió a la sesión del Senado para argumentar su necesidad.

“En el Gobierno del Presidente de Boric tenemos plena conciencia que los Estados de Emergencia no van a ser la solución, no nos gusta nada tener que recurrir a este instrumento, pero cuando tenemos a chilenas y chilenos que viven en el temor y que las policías no se la pueden, recurrimos a este instrumento, no nos gusta pero tenemos una obligación (…) es lo mínimo que estamos buscando al tener Estado de Emergencia. En segundo lugar necesitamos un diálogo político”, dijo Tohá.