Durante la madrugada del lunes se registró un violento portonazo en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitano, el cual fue perpetrado por motochorros que pasaban por el sector.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Francia con Letras, cuando la víctima regresaba a su casa a bordo de su camioneta junto a su suegro, a solo un par de cuadras de una tenencia de Carabineros.

Fue entonces cuando cuatro sujetos en dos motocicletas increparon al conductor, intimidándolo con armas.

"Venía llegando con mi suegro de trabajar. Me dispuse a estacionarme al frente. Llamé a mi esposa para que me abriera el portón del garaje. En realidad, estaba full entretenido con el tema de la llamada. Cuando me percato es que me están tocando la ventana de la camioneta con armas de fuego", declaró la víctima.

Posteriormente fueron obligados a bajar del vehículo el cual según contó, lo había comprado hace solo cuatro días y no contaba con seguro.

Al respecto el capitán Carlos Pérez, oficial de ronda de la Prefectura Sur, detalló sobre los delincuentes, "dos de ellos premunidos de armas de fuego, a rostro descubierto lo intimidan y proceden a robar su vehículo.No hubo disparos en el lugar".