El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, confirmó su respaldo al rodeo e instó a "respetar las tradiciones".

En medio de una actividad organizada por la Asociación de Municipios Rurales (Amur), la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) y la Municipalidad de Pirque, cuya intención es el "conocimiento y desenvolvimiento del mundo rural, el desarrollo social, cultural y deportivo", junto con la "promoción, desarrollo y divulgación de las tradiciones chilenas y del bienestar animal".

Bajo ese punto, el titular de la cartera mostró su apoyo al mundo rural: "Mi madre es de Doñihue y su familia es productora de aguardiente, mientras que mi esposa viene de una familia de crianceros, somos parte de este mundo (…) Tenemos claro el amor y el respeto hacia estas tradiciones".

Acerca de las críticas de organizaciones animales sobre el rodeo, el secretario de Estado sostuvo que "hay pluralismo".

Por último, Esteban Valenzuela afirmó que "hemos recibido a animalistas que tienen sus razones y estamos escuchando para mejorar esas peticiones y la industria lo tiene claro. Pero no comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales".