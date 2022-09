Comparte

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, desde el Congreso, se refirió este miércoles a las polémicas en tono a su fallido nombramiento en Interior.

En el punto de prensa que entregó, señaló que "en general, desdramatizo la situación. Uno siempre está a disposición de la necesidad del Presidente y del Gobierno".

"Él me convocó a asumir como subsecretario de Educación, con una cartera bastante compleja y acontecida en términos administrativos, bien delicada", dijo Cataldo, quien cree que "habíamos hecho un buen trabajo hasta ahora con el ministro Marco Antonio Ávila y luego nos convocan para asumir otro desafío".

"Uno siempre está a disposición de las necesidades del Gobierno, y si él me convoca para asumir otras labores, o incluso para dar un paso al costado y salir, es lo que corresponde", aseguró el militante del Partido Comunista, añadiendo que "no está en mí cuestionar si era correcto o no era correcto, si esto es un premio de consuelo o no".

"El Presidente toma las decisiones que a él le parecen más correctas, sin presiones, sin mediar objeciones de ningún tipo por parte de nadie, ni de los partidos, ni de quienes nos toca asumir esas tareas", apuntó.

"Yo no lo asumo como algo personal. En el sentido de que la responsabilidad de quienes estamos haciendo política, ya sea desde el Congreso o del Gobierno, es construir puentes, es establecer espacios de diálogo, es cruzar el puente si es necesario, porque hoy día la democracia lo exige, el país lo exige y lo que la ciudadanía quiere", indicó.

Es por ello, que dijo que "el llamado es entender el momento político que le toca vivir el país, por lo tanto, desde ahí construir, establecer espacios de conversación y diálogo para poder avanzar en las necesidades de las personas".

Sobre las publicaciones que fueron los argumentos para criticar su designación en la Subsecretaría de Interior y que terminaron por empujar su salida, volvió a reiterar que "no se trata de los tuits. Eso es reducir el problema".

"Son tuits de hace 11 años, en un contexto no solo del país, sino que de uno mismo como persona. Han pasado 11 años y me ha tocado ser subsecretario, asesor legislativo, me ha tocado cumplir diversos roles en la política", complementó.

"Yo entiendo que no se tratan de los tuits, entiendo que se tratan de otras cosas más significativas, como aquellos que me cuestionaron por la inexperiencia, sin conocerme", manifestó.

Junto a esto, agregó que "también me quedo con el otro elemento de que un comunista llegase a cumplir la labor de ser subsecretario del Interior y eso me parece que quizás es lo más importante de aquellos que cuestionaron mi llegada"

Finalmente, enfatizó que "estoy a disposición de lo que el Presidente nos convoca a cumplir. Lo desdramatizo, lo despersonalizo también y me parece que el llamado es a estructurar caminos, puentes o espacios de diálogo, y así avanzar en lo que le importa a la gente. A la gente no le importa si está Nicolás Cataldo o se mantuvo Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior, a la gente le importa que sus problemas se vayan solucionando".