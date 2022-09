Comparte

El expresidente de la República, Sebastián Piñera, remarcó que no tiene pensado volver a ser candidato a La Moneda y que se enfocará en otras cosas, pero seguirá pendiente a lo que ocurra en el país.

"No, yo no voy a ser candidato nuevamente. Ya fui candidato y Presidente dos veces. Una experiencia maravillosa, muy difícil, pero llena de satisfacciones, penas y alegrías. Pero no me voy a jubilar de ser chileno ni de mi interés por la cosa pública. Voy a seguir participando en la segunda línea", dijo en entrevista a La Tercera.

En esa línea, el Mandatario entre los períodos 2010-2014 y 2018-2022 comentó sus arrepentimientos: "Es un absurdo no arrepentirse por pretender que uno ha hecho todo bien, que es perfecto. Me arrepiento de muchas, muchas cosas, pero hay tanto adversario que me las recuerdan todos los días que no quiero ser masoquista".

Sobre lo interior, aseguró que "haría muchas cosas distintas. Desgraciadamente uno no tiene la oportunidad de retroceder el tiempo y poder vivirlo de nuevo con la experiencia acumulada. Eso no existe. Uno pasa por la vida como una gota de agua que pasa por un río. Un día que pasa por nuestras vidas nunca más va a volver a pasar por nuestra vida. Y así es la naturaleza humana".

Sebastián Piñera tuvo palabras para el Gobierno del Presidente Boric

"Siento una cierta solidaridad corporativa con los presidentes y ahora con el Presidente Boric, porque estuve sentado en su mismo escritorio", añadió el militante de Chile Vamos.

Después, recordó que "cuando estuvimos con él en La Moneda, al día siguiente del que fue electo, y yo le planteé que ser oposición destructiva es muy fácil: basta con encontrar un problema, transformarlo en un escándalo moral, ético y exigirle al gobierno la solución inmediata".

Bajo ese punto, Piñera mencionó que "le dije ‘pero en pocas semanas más, usted va a estar a este lado del escritorio y, en consecuencia, va a tener que enfrentar no solamente la denuncia y el escándalo, sino que ver cómo se soluciona, y es mucho más difícil’. Siento que esa es una buena lección, tanto para los que están en el gobierno como para los que estamos en la oposición".

"Lo que pasa es que muchas de las frases de los candidatos envejecen mal. Por ejemplo, un tema que está hoy día en la primera línea de las prioridades de la gente, que es la seguridad ciudadana, con esta ola desatada de violencia, de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo, de encerronas, etc., fue un tema muy prioritario durante nuestro gobierno", prosiguió.

Y aseguró que "teníamos una agenda de seguridad que fue obstruida y rechazada por la entonces oposición y actual gobierno. Y ellos, desde el gobierno, hoy se dan cuenta de que otra cosa es con guitarra…".

Por último, el expresidente afirmó que "de hecho, cuando escuchábamos estas críticas, lo conversábamos con algunos de los ministros del comité político, y en ese momento era muy probable que Boric pudiera ser Presidente. Y decíamos “cuando se sienten aquí, van a darse cuenta de que otra cosa con guitarra".