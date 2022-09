Comparte

Carabineros entregó un nuevo balance de tránsito en el marco del fin de semana largo por Fiestas Patrias. La institución comunicó las cifras de fallecidos, lesionados y accidentes de tránsito ocurridos desde la medianoche del jueves 15 a las 18:00 horas del lunes 19 de septiembre.

Según indicaron se registraron 773 accidentes de tránsito a nivel nacional, siniestros donde murieron 30 personas y 592 resultaron lesionados.

Sobre los números el coronel Juan Carlos Rodríguez, prefecto de Tránsito y Carreteras, señaló: "Es una cifra muy delicada, tenemos que analizarla y hacer las evaluaciones que corresponden para seguir con el trabajo en conjunto con la autoridad administrativa y los otros estamos que están llamados a fiscalizar la Ley de Tránsito".

"No bajaremos los brazos hasta que actitudes como manejar ebrios, a una velocidad no razonable, y sin mantener distancia con el vehículo que anteceden, que han sido las tres causas más recurrentes en estos accidentes, no vuelvan a ocurrir en eventos tan masivos en lo que queda del resto del año", finalizó el uniformado.

Por otra parte, sobre el retorno a la capital, Rodríguez señaló que "los flujos están normales, y las medidas de mitigación realizadas en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas están funcionando".