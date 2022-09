Comparte

El ahora exjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), General Guillermo Paiva, comentó el hackeo de correos en que dejó a la vista cerca de 400 mil mensajes de las Fuerzas Armadas.

Recordar que este hecho, provocó que la ministra de Defensa, Maya Fernández, regresara de forma anticipada al país en medio de la gira presidencial que se realizó en Estados Unidos.

El exfuncionario precisó que el EMCO tomó todas las medidas de seguridad para evitar hackeos y el robo de información sensible, pero que desconoce qué falló.

"Se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo", mencionó en conversación con La Segunda.

En esa línea, el renunciado sostuvo que "no tengo mayores antecedentes (sobre por qué pasó la filtración) porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso a los hackers".

Consultado por su salida, el General Paiva detalló que "me llamaron de la Comandancia en Jefe, y estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia. Mi renuncia fue producto de mi responsabilidad de mando".

Por último, afirmó que "me voy completamente tranquilo, con la frente muy en alto y me voy con el cariño de la gente que supo en algún momento valorar mi trabajo, y que hasta el día de hoy me escribe y me llama dando muestras de afecto y de apoyo. Eso es lo más importante".

Presidente Boric valoró que Paiva asumiera la responsabilidad

"Me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad", recalcó el Mandatario desde Nueva York, en medio del término de la gira por Estados Unidos.

Por otra parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, designó este viernes al vicealmirante José Luis Fernández como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto.

Además, la secretaria de Estado "instruyó al nuevo jefe del EMCO el nombramiento del general de Brigada Mario Grez Casanueva –comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército- como nuevo fiscal para encabezar la investigación sumaria administrativa instruida tras conocerse el hackeo de correos electrónicos de este organismo".