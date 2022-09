Comparte

Este martes el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, se refirió en La Mañana de Agricultura al reciente hackeo sufrido por el Poder Judicial y a la filtración de correos que afectó al Estado Mayor Conjunto (EMCO).

"La ciberseguridad hoy día es un hecho presente, los ataques siempre van a estar, esto es una transformación digital, pero el motivo, la lógica y el como proceden los delincuentes tan fácilmente es lo que nos preocupa", partió diciendo el también académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor.

"Si uno compara distintos países, vemos en Chile una ausencia de normativas, de decisión política, pero también de buenas prácticas que generan estos efectos", remarcó.

En ese sentido, al referirse a las acciones que tomaría en caso de estar actualmente en el cargo, Huichalaf señaló que "lo primero que haría sería un levantamiento de las competencias y de los perfiles que existen en las organizaciones y exigiría estándares de calidad. De tal forma que uno pudiera hacer responsables a los administradores negligentes, a lo que los hacen sin cuidado".

"Hace un par de semanas el Sernac se vio afectado y como que ya pasó la noticia, ¿Qué sucede con los datos de las personas que hoy día pueden estar en redes sociales?, en foros y son tranzados sus datos. Imagínate con Defensa, hay información confidencial que puede ser usada por datos terroristas, por otros Estados que pueden están en contra de Chile", advirtió.

"En el caso del Poder Judicial, lo que más me da dolor de guata como profesional, es que el mismo Poder Judicial en su comunicado público dijo que fueron afectados en una cantidad menor, pero con computadores con Windows 7, ese es un producto que fue lanzado el 2009″, comentó el ex subsecretario.

"El año 2020 Microsoft en enero dijo ‘ya no va más’, ya no hay más actualizaciones, recomendamos no actualizarlos". Hay más de 3.500 computadores con Windows 7 en el Poder Judicial que los administran personas que gestionan nuestros datos en causas penales", dijo.

"Imagínate el jaque que significa entorpecer la labor jurisdiccional solo porque no quisieron renovar las licencias de un software. Es bastante complejo y este tema requiere conversaciones", sentenció.

"Lo que estamos haciendo en este momento es generar conciencia, es la base de generar una cultura de ciberseguridad. No va a terminar los delitos, pero si va a limitar o vamos a tener reacciones mucho más adecuadas a que solo salga un general o un comunicado púbico y que ahí nomás quede el tema", cerró.