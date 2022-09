Comparte

“No puedes ir más rápido que tu pueblo”, reflexionó el Presidente Gabriel Boric tras la derrota del Apruebo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

Pero la opinión del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, es diferente.

"Me suscribo a la realidad de los hechos. Lo concreto es que el Gobierno, liderado por el Presidente que lideró la campaña por el Apruebo, perdió, fracasó. Y eso lo digo con mucho respeto: fracasaron", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

A juicio del empresario, el Ejecutivo debe tomar en consideración que "un proyecto político como tal tiene que ser reformado, porque la ciudadanía no lo quiere como está planteado originalmente, y eso es una realidad indesmentible, porque además, el Gobierno tiene que ser pragmático para gobernar para todos los chilenos. Tiene que ser pragmático en términos de que Chile tiene una institucionalidad que le da cierto equilibrio por el Congreso y el Senado, y que ahí se tienen que fraguar grandes acuerdos que permita que Chile siga avanzando".

En ese sentido, agregó que "eso no es si uno escucha o no, o si uno es más iluminado que otro en términos de ir más avanzado en las propuestas. No me parece que ese es el camino para hacer un análisis de lo que sucedió".

Para el futuro del proceso constituyente, Sutil dijo que "cuando nosotros estamos pensando que Chile necesita resolver una Constitución para los próximos 50 años, yo creo que tiene ir con calma y prisa a la vez".

"En dos o tres semanas quizás no es suficiente para llegar a acuerdo con todas las fuerzas políticas a buen acuerdo que lleve a una buena Constitución", señaló.

Y añadió que "hay un 62% de gente que rechazó la propuesta y después un alto porcentaje de gente que votó Apruebo para reformar una mala propuesta. Hay mucha gente, quizás más del 70-80% que quiere una nueva Constitución y hay que ir a eso".