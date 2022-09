Comparte

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, se refirió a la visita que hará la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la zona que ha sido sacudida por recurrentes hechos de violencia.

"La información que manejamos es que se haría efectiva la visita de la ministra la próxima semana, no tengo claridad del día de manera oficial y esperaría que la ministra sí logre reunirse conmigo, no pasó de esa forma con la visita que hizo la ministra Siches, que no olvidemos fue bastante compleja con su ida a Temucuicui, dijo en diálogo con Emol.

En esa línea, afirmó que "es muy importante que la ministra esté en una de sus primeras visitas acá en La Araucanía para poder revisar y enfrentar la situación que acá estamos viviendo, principalmente en temas de seguridad".

Después, la autoridad indicó que "esperaría que ese sea uno de los cambios importantes que realice en su gestión la ministra, cuando hablamos de las comunidades indígenas es importante mencionar que las comunidades, en su mayoría, son absolutamente pacíficas, que de verdad va a respetar una visita de ministra de Estado".

El gesto que espera el gobernador Rivas de la visita de Tohá

"Esperaría que la ministra, en esta mayor trayectoria política que tiene, entendiendo esa situación, busque estos acuerdos, busque conversar, pero un eje que para mí es principal y que me gustaría mucho que la ministra Tohá llegara con ello, es reunirse directamente con las víctimas de la violencia en La Araucanía", aseguró.

Por último, Rivas señaló que "esperaría un gesto por parte de la ministra, en primer lugar, de reunirse con las víctimas, de buscar las soluciones, desde este gobierno regional nosotros impulsamos un borrador de ley de reparación de víctimas que entregamos al Presidente de la República, al presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, y creemos que esa es la forma de empezar a trabajar".