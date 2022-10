Comparte

La coordinadora sociocultural, Irina Karamanos, comunicó este martes el comienzo del traspaso de las fundaciones a su cargo.

Con esto, se redefine el rol de primera dama quienes, automáticamente, ostentaban el cargo por solo ser pareja del presidente.

De esta forma, el Gobierno anunció que ahora serán los ministros quienes designarán a los presidentes de los directorios de las fundaciones de la Presidencia y la primera dama dejará esta figura.

"Durante la campaña nos comprometimos a transformar este espacio y yo al asumir este rol", comenzó diciendo Karamanos desde La Moneda

"Hoy venimos a informar que comienzan las innovaciones institucionales, a propósito de que ayer tuviéramos un directorio de Integra donde se aprobó unánimemente la modificación estatutaria que implica que las primeras damas como figura ya no serán quienes presidan el directorio, sino que a continuación sería el Ministro de Educación, en este caso de Integra, que designe a una nueva presidenta o presidente según criterios de idoneidad profesional y experiencia sectorial", explicó.

"Ahora comienza una etapa de acercamiento, paulatina y definitiva de las fundaciones a los ministerios para poder lograr darles estabilidad programática. Esto sí lo hacemos manteniendo intacto el estatuto laboral y también el carácter de fundación privada", agregó.

En cuanto a los tiempos, dijo, "nuestro trabajo ha estado ocupado por la responsabilidad y también la eficiencia que nos implicaba planificar estas modificaciones por una mayor probidad y una innovación del Estado y las instituciones, siempre valorando, comprendiendo, entendiendo la tradición de las primeras damas, pero resignificándola sin su ancla institucional".

Añadió que "esta etapa de transición va a implicar dedicación, cercanía, acompañamiento, seguir estando con las fundaciones, las y los trabajadores, por lo cual estaré principalmente en sus dependencia y no ocuparé el Palacio como oficina".

"Esta etapa es de llevar a buen puerto todos los procesos iniciados conjuntamente", dijo la pareja del Presidente Gabriel Boric.

¿Cuándo se retira del cargo?

Según dijo Karamanos, el objetivo es que de aquí a fin de año se modifiquen los estatutos de todas las fundaciones a cargo de la coordinadora sociocultural, como Prodemu, Todo Chilenter, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos y las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.

En ese sentido, "el rol institucional de primera dama como lo estamos pensando ahora terminaría con estas modificaciones institucionales", señaló.

No obstante, aclaró que durante el proceso "no modifica que yo sea pareja y compañera del Presidente y, además, militante de un proyecto, así que voy a seguir apoyando a mi Presidente y mi proyecto político de gobierno de aquí en adelante desde otros lugares, sin embargo no desde el espacio institucional de gobierno".