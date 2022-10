Comparte

Autoridades de Gobierno se refirieron al tercer aniversario del estallido social, que será el martes 18 de octubre y expresaron que "existen riesgos" para lo que ocurra esa día.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a "a las personas que ese día decidan hacer ejercicio de su derecho a manifestarse a restarse de cualquier actividad violenta; a condenar y a aislar a quienes ocupan las manifestaciones para desarrollar delitos".

Mientras que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó que "evidentemente aquí hay riesgos en materia de alteración del orden público y eso obliga al Gobierno y a las policías a desarrollar planes preventivos y de control, y esos planes están diseñados, se van a implementar durante el transcurso de estos días".

No obstante, aseguró que "aquí hay un trabajo muy intenso, muy coordinado con las Delegaciones Presidenciales y también con Carabineros y la Policía de Investigaciones. El día martes temprano yo me reuní con el general Marcelo Araya, también con el prefecto Laurato Arias de la PDI, y con la delegada presidencial también hemos conversado".

La preocupación del comercio en vísperas al tercer aniversario del estallido social

"Lo que nos preocupa hoy día de cara al próximo 18 de octubre es que las autoridades tomen las medidas en resguardo a la ciudadanía, a las personas, y a nuestro sector, al sector comercial, al sector hotelero, al sector de los restaurantes que tanto sufren cada vez que hay estos actos vandálicos", dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes.

Además, el presidente de la Asociación de Empresarios y Emprendedores del Barrio Lastarria, Alfonso Molina, manifestó que "creemos que las medidas no sólo tienen que ser preventivas".

Por último, el directivo sostuvo que "tuvimos una reunión con la Municipalidad de Santiago y lamentablemente esto era pedirnos que nosotros nos atrincheremos, en definitiva fue eso, o sea no abramos el 18 y no nos olvidemos: esto no es solamente ese día".