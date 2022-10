Comparte

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) informó este jueves el retiro voluntario del mercado de 46 lotes afectados de preservativos masculinos látex.

De acuerdo a lo comunicado por el ISP, en junio pasado "se informó sobre defectos de la calidad de preservativos masculinos de látex", los cuales fueron fabricados por Suzhou Colour-Way New Material Co. Ltda., China y que son importados y distribuidos por la empresa CEGAMED Chile S.A.

"A la fecha, se ha determinado que existen 46 lotes afectados", señala la nota informativa del ISP, de los cuales se ha comprobado que cinco lotes presentan defectos.

Estos son:

2107012

2107022

2107102

2107122

2107132

No obstante, indican que la empresa determinó "realizar un retiro voluntario de los 46 lotes afectados de preservativos masculinos látex, fabricados por Suzhou Colour-Way New Material Co. Ltda.".

Los 46 lotes afectados al retiro voluntario del mercado:

ISP.

Recomendaciones del ISP

El ISP, ante el retiro voluntario de preservativos masculinos de látex, entregó algunas recomendaciones a los prestadores de la salud y centros de distribución, como también a la población en general.

Para los prestadores de la salud y centros de distribución, el organismo indicó que "si cuenta con preservativos masculinos de látex descritos en esta nota informativa, cese su distribución, déjelos en cuarentena".

En tanto, para la población en general, "si cuenta con preservativos masculinos de látex, descritos en esta nota, no los utilice y devuelva el producto al establecimiento desde el cual los adquirió o recibió".