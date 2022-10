Comparte

La comisión política de Renovación Nacional (RN) evaluará el próximo lunes la expulsión del senador Juan Castro (IND-RN) del comité parlamentario de la coalición.

Las razones son porque el legislador integró la mesa paralela sobre el proceso constituyente y defendió la asistencia del líder del Team Patriota, Francisco Muñoz, alias "Pancho Malo", a la instancia.

Según agregó La Tercera, dirigentes de la comisión política de RN pedirán el lunes a los senadores de la colectividad que expulsen a Castro del comité parlamentario.

Recordar que la presencia Muñoz generó críticas de distintos sectores políticos, considerando que junto a su agrupación ha hecho funas contra varias figuras políticas -incluyendo de Chile Vamos, como el presidente de la UDI, Javier Macaya– por continuar con el proceso constituyente.

Además, el congresista indicó que "no le conocía ningún prontuario", lo que fue mal visto por otros diputados previo a que Pancho Malo acudiera a Valparaíso.

La réplica del senador Castro

Consultado por la petición que hará RN, el parlamentario afirmó en CNN Chile que "a mí no me preocupa lo que esté opinando una comisión política, si esa comisión política jamás nos ha invitado a los senadores a una reunión a conversar, a hablar de política, a hablar qué queremos como país para el futuro".

Y recalcó que "entonces, no me preocupa lo que piensen ellos, si yo me tengo que ir mañana me voy, no tengo problema".