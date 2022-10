Comparte

El Gobierno Regional del Biobío comprometió ayuda psicológica y económica a las familias Grollmus y Cid, afectadas por un ataque incendiario y con armas de fuego el pasado 29 de agosto en Contulmo.

Producto de este ataque, tres personas resultaron heridas, una de ellas Carlos Grollmus, quien perdió una extremidad, y también Christian Cid, quien recibió un impacto balístico en su ojo.

Ante esto, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, comprometió apoyo psicológico a las víctimas mediante el programa financiado por el GORE Biobío y que ejecuta la ONG Psicólogos X Chile.

"Han pasado varias semanas y a nosotros no se nos olvida lo que pasó, y por eso he venido hoy día (…) para reafirmar el compromiso que tiene el Gobierno Regional del Biobío de no dejar sola a sus personas", indicó la autoridad.

"Mantenemos la querella por Ley Antiterrorista, vamos a brindar algunas ayudas económicas de fomento productivo, tanto para la familia Grollmus, para la familia Cid, y también para las personas que están siendo víctimas de violencia rural", dijo.

"Sabemos que faltan algunas prestaciones de carácter psiquiátrico y vamos a hacer un esfuerzo por comprar horas psiquiátricas que nos permitan también ponerla a disposición de quienes lo necesiten", añadió.

"No queremos dejar de lado a personas que también, habiendo sido víctimas, por el hecho de no tener iniciación de actividades y sufren como particulares la pérdida de su casa, de su vehículo, de su equipamiento, de sus animales, y vamos a destinar también una cantidad de recursos con esa finalidad", informó el gobernador Díaz.