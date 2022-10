Comparte

Una fuerte crítica al gobierno realizaron los Gobernadores Regionales de La Araucanía y del Biobío, Luciano Rivas y Rodrigo Díaz, mediante una misiva titulada "Las Víctimas Ahora".

En el documento señalan que ha existido "abandono, desprotección e, incluso, discriminación" hacia las víctimas del terrorismo en la macrozona sur.

Los gobernadores señalan con preocupación que mientras se avanza en 296 Pensiones de Gracia para las víctimas del "Estallido Social" recordado recientemente y el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó una agenda integral para avanzar en Verdad, Justicia y Reparación en estos casos, "nada se ha hecho por los miles de víctimas de la violencia en la macrozona sur".

"Parece que cuando se trata del sur, el sentido común no opera de la misma forma", explicita el documento.

"Hablamos de miles de personas que han sufrido directa e indirectamente la violencia a causa de los más de 4 mil ataques contabilizados tanto por organizaciones no gubernamentales como por las mismas policías. Por cierto, a pesar de todos estos años de sometimiento a un clima feroz, el Estado no cuenta con un catastro oficial de víctimas. No hay una institucionalidad que se ocupe y preocupe de las víctimas. Están en el absoluto abandono", manifiestan los gobernadores en la misiva.

Los gobernadores piden al gobierno "actuar ahora. Estamos a tiempo de evitar una tragedia mayor y aún podemos, y debemos, auxiliar a los miles de víctimas del terrorismo en el sur de Chile".

Por eso mismo, el Gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, señala que "le pedimos al Presidente Boric empatía con las víctimas y que patrocine la iniciativa legal de reparación, que le presentamos en febrero de este año, para que así, de una vez por todas, el Gobierno se ponga del lado de las víctimas en el sur de Chile".

Los gobernadores preguntan al gobierno si "las víctimas del terrorismo en el sur de Chile. ¿Acaso son menos víctimas? ¿Tienen menos derechos? ¿Las viudas de víctimas asesinadas por terroristas no pueden acceder a una pensión de gracia, o el joven que ha perdido a su padre debe resignarse a ver cercenada su posibilidad de ingresar a la educación superior?".