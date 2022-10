Comparte

El Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, realizó este miércoles el discurso inaugural de Enagro 2022, el evento más importante de la agricultura nacional.

En su intervención, el líder de la SNA, destacó el rol de la agricultura en el país, cuyo sector contribuyó con el 9% del empleo en el 2021 y representó el 14% del PIB ampliado nacional. Además, las exportaciones silvoagropecuarias superaron los US$ 18.000 millones.

"Es la única actividad que se realiza a lo largo y ancho de Chile, con su aporte en tradiciones, crecimiento y progreso", sostuvo.

Respecto al TPP-11, manifestó su alegría por la aprobación del tratado en el Senado, ya que esta alianza permitirá "mejorar el acceso de 3.000 productos chilenos a mercados internacionales, de los cuales 1.600 son el sector silvoagropecuarios".

"Chile ha sido pionero en los tratados de libre comercio que se han convertido en una política de Estado que ha trascendido a los más diversos gobiernos y que nos han dado una notable ventaja competitiva frente a otros países que buscan desplazarnos de los mercados conquistados", indicó.

En temas del agua, Allendes dijo que el país "necesita de una estrategia hídrica clara, que involucre un activo trabajo público-privado".

"Por ejemplo, para avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso del agua, necesitamos que el Estado invierta en los embalses prometidos, pero poco concretados", añadió.

"La agricultura es cada vez más sostenible"

Cristián Allendes también se refirió al cuidado medioambiental y el rol del mundo del agro en aquello. Sobre esto, sostuvo que "la agricultura es cada vez más sostenible".

"No solo porque es una de las exigencias para la producción local y de exportación, sino también porque tenemos un compromiso transversal con el medio ambiente y el cuidado de los recursos que necesitamos para producir", explicó.

Violencia rural

En Enagro 2022, la SNA se refirió a la violencia rural, principalmente la situación que atraviesa La Araucanía y que impacta directamente al mundo del agro.

Bajo ese contexto, citó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que reveló que "las hectáreas de siembra de cereales disminuyeron casi un 14%, mientras que la superficie de cultivos industriales cayó en un 40%", entre el 2018 y 2021.

"Pero más grave que afectar la productividad agrícola en la macrozona sur, es la amenaza a la vida de sus habitantes. Los grupos radicalizados han pasado de atacar campos a atentar contra la vida de las personas", lamentó.

"Esperamos un reenfoque gubernamental que dé prioridad máxima a la seguridad y considere variables como el poder de fuego, el narcotráfico y los actos terroristas. Y en esta estrategia tener muy presentes a las zonas rurales, la gente está asustada y cansada, esto atenta contra el crecimiento y el futuro de los habitantes de Chile", complementó.

Proceso Constituyente

Junto a esto, Allendes aseveró que como gremio siguen de cerca el proceso constituyente, enfatizando que están "completamente comprometidos".

"Esperamos que la próxima Constitución sea elaborada "con los pies en la tierra", recogiendo las reales necesidades de los chilenos, sentando buenas bases para apalancar el progreso de Chile, con normas que sean respaldadas por una gran mayoría", comentó.

"Chile desde sus albores es un país agrícola y no se puede perder la riqueza de su identidad y gran tremendo aporte que ha hecho por Chile y su gente. Sin agricultura no hay alimentos y sin alimentos no hay vida", cerró.