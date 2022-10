Comparte

Tanto el jefe de la Bancada Republicana José Carlos Meza, como el integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya, acudieron este jueves a la subcomisión mixta que revisó, en el Senado, el Presupuesto 2023 para el Ministerio del Interior, que incluye a las policías.

En este sentido, ambos parlamentarios se dirigieron a los presentes para entregar las razones que los llevaron a solicitar esta medida, en la que también hoy incluyeron a los funcionarios de Gendarmería.

“Estuvimos presentes en esta comisión para informarles de la tremenda necesidad que tiene los carabineros y la PDI, y gracias al diputado Araya también, Gendarmería de Chile, la necesidad de mejorar sus condiciones laborales. Muchos de ellos están pensando en el retiro", expresó José Meza.

Asimismo, precisó que "muchos jóvenes que quizás hace algunos años pensaban formar parte de estas instituciones, lo están dudando, porque frente al riesgo que corren, frente a la carga de trabajo que tienen y frente al trato que han recibido un gran sector del mundo político prefieren irse al mundo privado. Y es por eso que hemos solicitado un aumento de un 20% en los salarios de la PDI y Carabineros y vamos a estudiar el mismo aumento para Gendarmería de Chile".

El legislador por el Distrito 9, reiteró que el costo de este gasto equivale a sólo "un tercio de lo que costó la Convención Constitucional".

“Afortunadamente, el subsecretario (Manuel) Monsalve manifestó que estaba dispuesto a estudiarlo, abierto al diálogo, así que vamos a seguir buscando las instancias”, aseveró Meza.

Republicanos indicaron que el presupuesto es insuficiente

Por su parte, el diputado Cristián Araya, denunció que lo presentado por el Ministerio del Interior no sería lo que se necesita para hacer, por ejemplo, el reemplazo de vehículos que hoy no están operativos en la policía uniformada.

“Nos preocupa que el presupuesto destinado para Carabineros y la renovación de su parque automotriz es muy limitado. Hoy gran parte de los vehículos está fuera de servicio y sólo se destinan 26.500 millones, que parece una cifra alta, pero si uno considera la realidad actual de Carabineros no logra cubrir ni siquiera en tres años una renovación parcial de los vehículos que actualmente están fuera de servicio", afirmó.

En esa línea, el legislador también abordó la situación que vive la Policía de Investigaciones y Gendarmería, señalando que la primera institución recibirá $2.500 millones, lo que a su juicio es "absolutamente insuficientes"

También apuntó que "en el caso de Gendarmería de Chile no cuenta con vehículos blindados, solo dos están siendo adquiridos por medio del Gore (Gobierno Regional). Falta una política completa para poder respaldar en la parte operacional a nuestras policías, tanto Carabineros de Chile, como PDI y Gendarmería".

Finalmente, Araya dijo: "Le pedimos al subsecretario que le ponga celeridad en la conformación de este plan, porque podemos hacer un voto de confianza y aprobar recursos dada la urgencia que tiene la materia, pero sin un plan ¿Hacia dónde vamos? Dice un dicho: no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige y lamentablemente frente al crimen organizado vemos con preocupación que el Gobierno no tiene aún claro hacia qué puerto se quiere dirigir".