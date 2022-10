Comparte

El exministro de Cultura, Mauricio Rojas, abordó los tuits que han salido a la palestra de las actuales autoridades de Gobierno y recordó el episodio que lo obligó a dejar el cargo después de tres días.

"Yo escribí una frase en un libro y además fue mal interpretada, acerca del Museo de la Memoria y eso causó una avalancha de críticas del PC y de la izquierda cultural", expresó en diálogo con Emol.

En esa línea, agregó que "lamentablemente el gobierno de Sebastián Piñera, tal vez eligió no dar una batalla que era muy costosa, porque los sectores culturales son muy irrisibles. Creo que fue uno de los aspectos que creo la idea de que no había resistencia frente a esta violencia, esto fue violencia lo que se hizo conmigo".

Consultado por antiguos dichos de algunos ministros de La Moneda, dijo que "a la gente que no es de la izquierda no se le perdona nada y si lo puedes colgar en la plaza pública lo cuelgas ningún problema, pero cuando son ellos mismos eso no corre".

"Así es doble estándar por supuesto, triple estándar, pero creo que es una lección importante, no hay que ceder a esta jauría que se te lanza encima de la izquierda, no", añadió el profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Mauricio Rojas y su visión del Ejecutivo

"El Gobierno y el Presidente en general tienen una crisis existencial, porque su alma es un alma de refundación, de destrucción de la economía de mercado, del capitalismo, de esta globalización salvaje, terrible que nos estría perjudicando, ese es el alma sentimental e ideológica", puntualizó el exministro.

No obstante, señaló que "ahora el Presidente se da cuenta que esa alma va a destruir a Chile, nos va a hacer más pobres y subdesarrollados. Yo creo que él está en el dilema de inclinarse por orientación ideológica por su historia o inclinarse por el bienestar de Chile".

Por último, el otrora secretario de Estado afirmó que "el Presidente está en ese dilema, yo creo que su base de apoyo política es insostenible, porque estas dos almas cuando tienes que hacer política real entran en un conflicto (…) espero que el Presidente se incline por el pragmatismo y apueste por Chile no por las ideologías o utopías".