Felipe Silva, un hombre de 29 años que padece Síndrome de Tourette, denunció que fue discriminado en un restaurante de Viña del Mar. "Me sentí pisoteado, basureado como persona", relató el afectado.

Te recordamos que las personas que viven con el trastorno mencionado realizan movimientos involuntarios, gritan e incluso tienen coprolalia, expresión involuntaria de palabras obscenas.

Este último tic habría molestado a los dueños del local, quienes al notar que el joven "decía groserías" sin poder controlarse le pidieron que se retirara. Momentos después el afectado regresó para conversar con el dueño, sin embargo no fue escuchado.

"Me sentí pisoteado, basureado como persona. Nunca me había pasado un episodio así en un lugar público, y fue duro. En ningún momento reconoce que me echó", relató el afectado en conversación con Meganoticias.

"Para mí, créeme, es súper difícil salir delante de todo el país con estos tics, con estos gestos que no los puedo controlar", comentó.

Pese a lo anterior, el joven indicó que expone su caso con el objetivo de "concientizar, educar y hacer conciencia social, no solamente con el Tourette, sino con cualquier tipo de discapacidad o enfermedad".