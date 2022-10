Comparte

El expresidente de Codelco, Óscar Landerretche rememoró el artefacto explosivo que recibió el 13 de enero de 2017 por parte de un individuo que, por este acto, fue condenado a 45 años de cárcel.

"Había una cosa que parecía un regalo que era una caja que parecía un vino, la verdad es que tenía la forma de una botella de vino y, bueno, no es raro hoy en día que cuando uno va a conferencias te regalen un vino, o sea es como lo más normal que hay", mencionó en conversación con Estado Nacional de TVN.

En ese sentido, el exdirectivo de la cuprífera añadió que "agarré un cuchillo para abrirlo porque no encontré las tijeras, y en ese momento estaba mi hija menor que le dio curiosidad, como a todos los niños, ella era más chiquita y empezó como a toquetear esto, todavía lo pienso y me da escalofríos".

Luego, precisó que "yo algo hice que toqué la cuestión y ahí explotó. Y yo me salvé, o sea yo tengo algunas heridas todavía, marcas, pero el problema mayor era que esta bomba estaba dirigida a incrustar unos pernos que estaban arriba que iban a explotar".

"Los pernos no salieron hacia arriba, sino hacia adeante y de hecho quedaron como los balazos de pernos en las ventanas y en las paredes, atrás de donde estaba la señora que trabaja en mi casa, a la cual le pasaron por los lados de la cabeza y no le pegaron de puro milagro", afirmó el economista.

Asimismo, aclaró que "habían cosas de redes sociales que yo no les presto ninguna atención, la verdad es que no había ocurrido y por eso fue tan inesperado, yo nunca me lo imaginé y nunca me imaginé que en Chile pudiera ocurrir algo así la verdad".

Óscar Landerretche y habló de la condena que recibió el creador de la bomba

En la entrevista, el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile se refirió a la condena de Camilo Gajardo Escalona.

"Se hizo un trabajo muy profesional dentro de lo posible para descartar esa hipótesis, no es que se asumió simplemente", aseguró.

En esa línea, recalcó que "me deja tranquilo por dos razones, primero porque se hizo una investigación muy profesional, y segundo, porque en realidad es la mejor respuesta. Es una buena noticia si es que es cierto que es un personaje, y no una organización".

Sin embargo, el expresidente de Codelco indicó que "yo esperaba menos", en alusión a lo dictado por el Poder Judicial.

Por último, puntualizó que "lo sentí como una condena contundente, he hablado con abogados que saben de esto, ellos encuentran que es una condena que se ajusta a Derecho, pero también me confiesan de que el historial de la justicia chilena en los últimos años ha sido otorgar soluciones menos contundentes".