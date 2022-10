Comparte

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó la decisión de la Municipalidad de Santiago de multar al dueño de un pub por borrar unos grafitis de su fachada.

José Ignacio Aravena es dueño de Red Pub, ubicado en el barrio Lastarria, y escribió una carta a El Mercurio acusando que "por haber pintado la fachada para borrar múltiples grafitis de todas las noches, se nos han cursado dos infracciones (no contar con permiso municipal) y una ya condenada con una multa de $7 millones".

Esta situación fue fuertemente criticada por el gobernador de la R.M., quien a través de su cuenta de Twitter catalogó de "insólito y desalentador" el criterio que tuvo el municipio de Santiago.

"Grafitear la ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal", escribió la autoridad regional en la red social.

Más tarde, la concejala de Santiago, Virgina Palma, salió a explicar la situación señalando que "la determinación del cobro" es de Juzgado de Policía Local.

"Es el ex Opera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la DOM (Dirección de Obras Municipales) en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando", expresó.

Junto a esto, aclaró que "la determinación del cobro es del JPL (Juzgado de Policía Local). Seriedad, Gobernador".