La ministra de Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la crisis de seguridad que atraviesa el país y llamó este miércoles a trabajar en conjunto para enfrentar esta materia.

"Tenemos distintos problemas. Yo creo que uno no puede pretender nunca tener una bala de plata, porque en esto no somos superhéroes, esto no es Marvel, es la realidad", dijo la secretaria de Estado en el matinal ‘Contigo en la Mañana de Chilevisión’.

"Si nos quedamos solo en que el tema es punitivo y de penas, vamos a descuidar lo otro. Y si miramos que es solo un problema de prevención o reinserción, vamos a descuidar lo punitivo. Entonces, esto tiene distintos ámbitos. En la reinserción hemos fallado también", señaló.

La ministra Vallejo declaró que "hoy tenemos hasta urgencia en materia de seguridad producto de lo violento que están siendo los hechos delictuales y eso ha generado mucha preocupación y temor". Por lo mismo, indicó que en el ámbito del programa de seguridad se tuvo que "poner un reforzamiento en la agenda que se expresa en la Ley de Presupuestos".

Asimismo, enfatizó que "la seguridad humana también es un derecho fundamental de las personas. Por ser de izquierda no tienes menos temor a andar por la calle que por ser de derecha".

Por lo tanto, para enfrentar el problema de la delincuencia y el crimen organizado, "que tiene un nivel mayor de complejidad", la titular de Segegob afirmó que "se requiere al Gobierno, a las instituciones del Estado, al Congreso, a los municipios, a los gobiernos regionales y a la sociedad civil".

Uso de armas de las policías

Sobre el uso de armas por parte de las policías, la ministra Vallejo señaló que "hoy tienen estas armas automáticas y pueden usarlas".

"Hay policías que tienen la capacitación para usar esas armas en ciertos operativos, y en general, en los operativos que se requiere usar, se usa", añadió.

"Otra discusión es si se usó bien o mal, de acuerdo al protocolo. Hace poco hubo un enfrentamiento donde un Carabinero disparó a una persona y estaba ajustado a protocolo y el Gobierno respaldó eso", complementó.