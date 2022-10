Comparte

Esta jornada, se rechazó la moción de censura en contra la diputada Lorena Pizarro y por ende, se mantendrá como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

La acción fue presentada por el diputado UDI, Cristian Labbé, para entender por qué no se quiere invitar el exdirector del INDH, Sergio Micco, para dar declaraciones respecto a varios temas, entre ellos el estallido social.

"Hoy día pareciera ser que la presidenta tiene algo que esconder, pareciera ser que el señor Micco es un perseguido político, por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio", señaló.

En concreto, la moción se rechazó por seis votos a favor, seis en contra y una abstención.

Los que apoyaron la moción fueron: Cristián Araya, Johannes Kaiser, Cristian Labbe, Daniel Lilayu, Ximena Ossandón y Jorge Guzmán.

Mientras que los votos en contra fueron de: Mercedes Bulnes, Lorena Fries, Jaime Naranjo, Ericka Ñanco, Hernán Palma y Lorena Pizarro.

En tanto, la abstención fue de Tomás Lagomarsino.

La reacción de Lorena Pizarro

"El subterfugio, de que no se quería invitar al señor Micco, quedó más que demostrado que eso no era real. Aquí había un listado de espera, y algo que no aclaramos adentro y que tiene que ver que el acuerdo de la comisión era hasta total despacho, el proyecto de ley antidiscriminación, mejora de la ley Zamudio. Yo hice respeto de acuerdos tomados por todos y todas", afirmó.

Finalmente, la parlamentaria comunista agregó que "aquí hay una determinación de la derecha, primero de victimizarse. No me parece, discutamos las cosas como corresponden. Si yo voy a censurar a alguien, lo tengo que hacer con argumentos y no con subterfugios que no corresponden".