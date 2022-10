Comparte

En una nueva edición de “Directo al Grano” nos referimos a la incertidumbre de quién presidirá la Cámara Baja, pues según el acuerdo administrativo, sería el turno de la diputada Karol Cariola tomar el mando de la testera.

Sin embargo, el panorama para la parlamentaria comunista no es muy favorable, ya que desde la Democracia Cristiana anunciaron que no entregarían sus votos, tras no quedar conformes con la respuesta del Partido Comunista por la querella contra el ex director del INDH, Sergio Micco.

Al respecto, la ex convencional Carol Bown, sostuvo que “está bien que se haya roto este pacto, porque no están las condiciones para que Karol Cariola presida la Cámara”.

