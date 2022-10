Comparte

Antonia Orellana se refirió a la decisión del Gobierno de retirar la urgencia del proyecto que extendía el postnatal de emergencia hasta diciembre. "Hay voces con las que estamos dispuestas a llegar a acuerdo", declaró la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, la ministra señaló: "A veces es difícil explicar las reglas del Congreso, hay un principio fundamental que hay que recordar, que es que constitucionalmente las iniciativas de gasto público son de atribución exclusiva del Ejecutivo"

"Tuvimos un proyecto de permiso de extensión postnatal, que propuso el gobierno a solicitud de una resolución transversal en el senado por un último plazo a menos que la situación sanitaria cambie", agregó.

"Cuando tomamos decisiones como Gobierno, no estamos pensando en dejar contentos a uno u otro partido, estamos pensando en el beneficio del país", finalizó Orellana.

Recordemos que previamente, en entrevista con CNN Chile, la autoridad indicó que la "Constitución que hoy nos rige impide que los parlamentarios presenten ideas que impliquen gasto fiscal. Extender por más del plazo que propuso el Gobierno el permiso postnatal implica gasto fiscal y, por lo tanto, la indicación que presentó la oposición era inadmisible".

"Si no retirábamos la urgencia y hacíamos que todo se votara, así como si no estuviera ese elefante sobre la mesa, ¿Qué habría pasado? Se habría podido aprobar la extensión hasta el 31 de diciembre del permiso postnatal parental, pero sin recursos y eso no le sirve de nada a las mujeres", explicó Orellana.