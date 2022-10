Comparte

Gracias a información censal de docentes chilenos entre 2004 y 2021, Elige Educar levantó la investigación “Retención, rotación, salidas de aula y reincorporación docente en Chile”, con el fin de indagar en las trayectorias de estos profesionales. Entre sus principales resultados se concluyó que, en promedio anual, un 10,7% de los profesores novatos ha desertado del aula tras su primer año de ejercicio, tres veces más que la deserción promedio del total de docentes en el mismo periodo.

“Este nuevo estudio nos permite identificar con mayor claridad cuáles son los desafíos en las trayectorias docentes, en un contexto marcado por el déficit de profesores, para así impulsar de forma precisa y con sentido de urgencia, políticas públicas para abordar la retención y la reincorporación de profesores”, destaca Joaquín Walker, Director Ejecutivo de Elige Educar.

La organización enfatiza en que la deserción del sistema escolar y la rotación de docentes entre establecimientos tienen diferentes costos, tanto económicos como de experiencia contextual y pedagógica, impactando en el aprendizaje de los estudiantes. En el caso de los docentes novatos el costo se asocia, sobre todo, con los años invertidos en su formación inicial. Los datos del estudio evidenciaron que este problema es más prominente en el caso de los docentes en su primer año de trabajo.

“Es fundamental poner el foco en la retención de estos profesores y profesoras porque, quienes hoy están en su primer año de ejercicio, tuvieron, con alta probabilidad, sus últimos años de formación universitaria y sus prácticas de manera remota. Actualmente se están enfrentando a un trabajo presencial, teniendo menos experiencia en ese formato de clases y están insertos en un contexto educativo que presenta brechas de aprendizaje y desafíos de convivencia escolar. En un contexto como éste, puede que la deserción sea aún mayor”, explica Constanza Gómez, Directora de Investigación de Elige Educar.

Mentorías y apoyos técnicos pedagógicos, la apuesta por la retención

Frente a estos datos, Elige Educar levantó propuestas para enfrentar sus desafíos. La estrategia se basaría en dos pilares: potenciar las mentorías, instancia donde un profesor con más experiencia guía, aconseja y acompaña la labor de docentes noveles y que fue institucionalizada por la Ley de Carrera Docente; y la creación de la figura de técnicos pedagógicos, es decir, personas formadas para apoyar la labor docente.

“Recién salidos de la universidad, de golpe y muchas veces sin apoyo, los docentes se enfrentan a los múltiples desafíos de la sala de clases. Tienen dudas, no saben a quién recurrir y necesitan a alguien que los comprenda y les ayude a resolver sus problemas con estrategias concretas. Las mentorías representan el compromiso del país de no dejarlos solos y permiten no perder el esfuerzo y los recursos de cinco años de formación universitaria”, detalla Ignacio Maldonado, Director de Impulso de Políticas Públicas de Elige Educar.

“Otra de las medidas que estamos proponiendo es crear la figura de técnicos en pedagogía para los niveles de educación básica y media. Esta carrera existe en otros países de la región y el mundo y permite que haya más personas en el aula y las escuelas que apoyan la labor docente en lo administrativo, para que así los profesores y profesoras puedan dedicar su jornada a lo que son expertos: la pedagogía”, agrega Walker.