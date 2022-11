Comparte

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, se refirió a la fallida nominación de la Karol Cariola a la presidencia de la Cámara Baja.

Recordar que a través de una carta, la militante comunista acusó "ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política", para no estar al mando de la corporación.

Por ello, el parlamentario falangista aclaró que "aquí no hay vetos, aquí no hay persecución. Aquí lo que hay es simplemente pedirle a un partido que se haga cargo de las acciones de algunos de los suyos, no se hacen cargo y por tanto, no están los votos disponibles".

Incluso, el jefe de bancada del sector le envió un mensaje al PC: "Que no juegue a ser víctima, ellos tomaron una decisión, les pedimos una explicación, no son capaces de darla de cara al país y por tanto tienen que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos".

Diputado Aedo y el caso Sergio Micco

"Le pedimos un pronunciamiento claro al PC si estaba en acuerdo o en desacuerdo con los fundamentos de una querella presentada en contra de Sergio Micco y las palabras de algunas de sus parlamentarias en relación a Micco a quien acusan de ser encubridor de violaciones a los DD.HH", expresó.

Por último, afirmó que tras no haber un pronunciamiento "no estaban los votos de la DC para apoyar a un miembro de ese partido para que presidiese la Cámara".