La exintendenta y exministra vocera y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, analizó el presente del Gobierno de Gabriel Boric, que ha vivido unos turbulentos ocho meses marcados por la desaprobación de la ciudadanía en las encuestas y por el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, lo que a su juicio significó una derrota "profunda" para el oficialismo.

La panelista de Radio Agricultura sostuvo en conversación con El Mercurio que aún existe un "anhelo" de la ciudadanía por tener una nueva Constitución, pero que sin embargo, la "desilusión del proceso anterior" generó un sentimiento de agotamiento.

"Yo creo que la gente sigue con el anhelo de tener una nueva Constitución, lo tiene entre los sueños que cree que hay que cumplir y de los procesos que hay que cerrar. Pero fue tanta la desilusión del proceso, porque las grandes expectativas, cuando no se cumplen, generan grandes desilusiones, que yo diría que la gente quedó agotada, y si bien aspira a tener una nueva Constitución, cuando se le presenta la posibilidad de mecanismos para llegar a esa nueva Constitución, mientras más parecido sea al que ya se vivió, a mi juicio, más cansancio y más rechazo se tiene", sostuvo.

A su vez, insiste en que pese a que la ciudadanía quiere una nueva Carta Magna, "siente que la prioridad hoy día debiera ser el costo de la vida, la inseguridad que vive, pensiones, salud. Y tienen una sensación de que el proceso constituyente impide que le resuelvan los problemas del día a día".

Sobre lo anterior responsabilizó el Gobierno, acusando que se "decicaron en cuerpo y alma al proceso constituyente" y "congelaron" las preocupaciones diarias de la ciudadanía.

"Es imposible que ahora la gente no esté mirando con desconfianza no solamente porque el proceso anduvo mal y fracasó, sino porque siente que es un impedimento para que les resuelvan los problemas que hoy día tienen urgencia”.

Karla Rubilar insistió en que la caída del Apruebo el pasado 4 de septiembre significó una "derrota profunda" para Apruebo Dignididad.

"Dado su nivel de compromiso con el Apruebo, es un golpe y una derrota para el Gobierno y

para las ideas del Gobierno que estaban plasmadas en ese texto constituyente. Entonces, tiene que decidir si asume o no asume el golpe. Y asumir el golpe significa hacer cosas diferentes".

En ese contexto, aseguró que con el ingreso de Carolina Tohá al Ministerio del Interior y Ana Lya Uriarte al Segpres se reforzó el Socialismo Democrático que "habían ninguneado", agregando que "es llamar a la primera línea a quien te dedicaste a denostar y, probablemente, la fuente que te permitió generar identidad, porque el Frente Amplio generó identidad a punta de diferenciarse de la Concertación y decir que ellos habían hecho las cosas mal".

Sobre eso, afirmó que "este Gobierno vive atrapado en la dicotomía de los 30 pesos o los 30 años".

Finalmente, llamó al Presidente Boric a "asumir un sentido de realidad" y avanzar en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

"Yo creo que él se tiene que poner desde el sentido de la realidad, a mirar los votos que tiene en el Congreso, mirar lo que quiere la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía y ver

qué reformas hacer para avanzar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Son dos opciones: una le va a mejorar en algo la vida a la gente, quizás no tanto como a él le hubiese gustado en su ideología, la otra es chocar con un muro y no sacar nada, lo que va a hacer que este país esté lleno de desilusión, más rabia, más angustia y, obviamente, eso no es bueno para nadie", concluyó.