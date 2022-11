Comparte

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, manifestó este lunes su orgullo tras conocerse los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem que destacó el nivel de aprobación que alcanzó la institución.

De acuerdo al sondeo compartido este domingo, el nivel de aprobación de Carabineros alcanzó un 73%, el mayor desde 2017 y siete puntos más con respecto a la consulta realizada en septiembre.

Bajo ese contexto, durante esta mañana el general Yáñez valoró este porcentaje de confianza que marcó la institución y destacó que este crecimiento se debe al trabajo que hacen los funcionarios día a día.

"Este resultado es gracias al trabajo incansable de cada uno de ustedes en que la comunidad reconoce a Carabineros como una institución en la que confía y respeta. Sigamos trabajando unidos en beneficio de la ciudadanía", fue el mensaje que envió el general Yáñez a los funcionarios de la institución.

Durante esta jornada, el titular de la institución participó de una ceremonia de conmemoración del teniente Hernán Merino Correa, a 57 años de su muerte. En la instancia, el general envió un afectuoso saludo y reconocimiento a todos quienes integran la institución.

"Lo digo con mucho orgullo, porque yo creo que no hubo ningún carabinero que ayer no haya podido dormir más tranquilo y contento, después de recibir la última encuesta de opinión, donde nos sitúan con un puntaje que no teníamos hace seis años", señaló.

"Pese a todo lo que hemos vivido, creo que la gente y la comunidad, pero particularmente el trabajo que desarrollan ustedes, los carabineros en el día a día en la calle, nos permite recuperar el sitial que debemos estar y permanecer siempre", indicó el general director de la institución.