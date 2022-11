Comparte

Este lunes el gerente general de La Vega Central, Manuel Caro, se refirió en El Rompecabezas de Agricultura a los recientes episodios de delincuencia de los que ha sido víctima, luego de haber sufrido una tercer encerrona en lo que va del año.

"La primera fue saliendo de un peaje, se bajaron dos tipos que me querían quitar el auto, a los dos los aforré, y la segunda vez también me trataron de hacer una encerrona en la Ruta 68, tomando Vespucio hacia el Sur", partió diciendo.

"Ahí me dispararon, dos veces, yo estaba adentro del vehículo, les hice una finta y me arranqué, ahí los tipos me dispararon. La tercera ahora ya fue la vencida, eran seis tipos armados todos, me golpearon en la cabeza con la pistola", detalló Caro.

"Le pegue un par de puñetes a algunos, ahí el tipo ya me colocó la pistola en la cabeza y ahí no se puede hacer nada más. Uno se acuerda de la esposa y los hijos y uno piensa ‘que se lleven todo nomás'", sentenció.

Respecto de este último episodio, el gerente general comentó que "yo les expliqué a Carabineros que cuando me sacaron del auto, uno inmediatamente se subió al asiento del chofer, el segundo era el que me tomaba con la pistola y los otros dos eran más jóvenes".

"Cuándo golpeo a los otros jóvenes, el mayor me indicó que solo le interesaba el auto, me dijo ‘arranca, me interesa el auto’. Eran chilenos, era lo que más me llamó la atención a mi. Lo extraño es que todo eso era a las siete de la mañana", remarcó.

"El hábito no se va a terminar hasta que el sistema judicial que tenemos actúe de otra forma, que sean efectivas las sanciones. A mi Carabineros me dijo que si llegan a pillar a estos tipos va a ser por receptación y van a estar libres", declaró.

"La aplicabilidad de las sanciones es la que no está sucediendo, no puede ser que haya un tipo que tenga cuatro o cinco procesos investigativos y está libre haciendo lo mismo de siempre", criticó Caro.

"Yo ya me olvidé del tema del auto, la sensación que me quedó es que si yo salgo a la calle, no se si vuelvo vivo. Esa es la realidad de mucha gente, no es por asustar. Por lo menos agradezco que me tocaron delincuentes ‘decentes’, porque no me dispararon, no me mataron", agregó.

"Los delincuentes que hay ahora, que son en gran parte extranjeros, no son decentes porque he tenido amigos que les han disparados. Agradezco a estos delincuentes que fueron decentes y no me mataron", sentenció.

"Aquí las autoridades no entienden lo que es tener miedo. Tener miedo es que mis hijos queden solos, que mi señora quede sola y que esos tipos salgan libremente riéndose por un sistema garantista que tenemos nosotros, eso es de lo que tengo miedo", cerró..