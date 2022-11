Comparte

Hace unos instantes, personal de Carabineros y Ejército fueron atacados por desconocidos en las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA) en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, los sujetos arrojaron más de 20 bombas molotov, cuyo objetivo era el cuartel del Ejército y a los uniformados que estaban cerca del recinto educacional.

Estos jóvenes lanzaron cerca de 20, 22 bombas molotov hacia personal de Carabineros, como asimismo dos a tres bombas incendiarias a dependencias del Ejército, que rápidamente fueron apagadas, ya que cayeron en los patios del interior del cuartel militar", dijo el mayor de Carabineros, Gorka Verde.

Después, el uniformado aclaró que "a raíz de estos incidentes, la directora procedió a la suspensión de las clases y en este momento estamos teniendo la salida de los alumnos en completa normalidad".

No obstante, afirmó que "afortunadamente, hoy no tuvimos incidentes al interior del internado. Nosotros tenemos un contacto permanente y directo con la directora del establecimiento y nos relató que no había habido incidentes como en días atrás".

Hasta el momento, no hay detenidos tras el ataque en las cercanías del INBA, como tampoco existe la injerencia de estudiantes