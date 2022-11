Comparte

El Presidente de La República, Gabriel Boric, continúa su periplo por la Región de la Araucanía y manifestó su preocupación por la situación que vive la zona a raíz de los contantes hechos de violencia.

"Me he reunido con familiares que han sido asesinadas por el conflicto, la convivencia ha empeorado y las personas no pueden desarrollar su vida tranquila", mencionó en un punto de prensa.

Asimismo, sostuvo que "hay organizaciones que utilizan la causa mapuche para disfrazar sus operaciones ilícitas y cuando lo hemos detenido, hemos descubierto que la mayoría no son mapuche".

Sobre la inversión en la zona, el jefe de Estado señaló que "las empresas no pueden ejecutar su proyectos y no se atreven a invertir. Hay obras que quedan abandonadas, licitaciones que se declaran desiertas producto del encarecimiento y del temor que tienen los trabajadores".

En ese sentido, el Mandatario agregó que "hay preocupación porque la presencia del Estado se ha debilitado y cuando eso pasa, avanza la delincuencia y vamos a recuperar esos lugares y esos caminos".

Finalmente, la máxima autoridad del país admitió que "las confianzas están quebradas porque no se puede vivir en paz. Y la gente que vive en la Araucanía tiene el derecho a vivir en paz".