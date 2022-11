Comparte

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric cumple ocho meses desde que llegó a La Moneda y este domingo se refirió al trabajo realizado durante este tiempo y de su gira a la región de La Araucanía, como también sobre la Ley Antiterrorista.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el Mandatario habló sobre la situación en La Araucanía, asegurando que "el Estado ha retrocedido en presencia" en la región.

"Hay quienes quieren ver el problema que existe allá solo como un problema de orden público y violencia, pero no es solo eso. Hay otros que dicen que es solo un problema de inversión y pobreza (…) por cierto que lo hay, pero no es lo único. Hay un problema que es más profundo, que tiene que ver con el reconocimiento de un pueblo y su derecho a existir, que es el pueblo mapuche", aseveró el jefe de Estado en el citado programa.

Sobre la Comisión por la Paz y el Entendimiento, Boric explicó que consiste en "determinar la demanda de tierras y establecer plazos, mecanismos y montos para comenzar un proceso de restitución y que esto no sea infinito". Además, recordó que "no todas las tierras podrán ser restituidas".

Junto a esto, enfatizó que es importante que en el país "terminemos con los prejuicios que se arrastran desde comienzos del siglo XIX respecto a la historia del pueblo mapuche".

Ley Antiterrorista

"No es una palabra que yo haya instalado, es una palabra que está dando vuelta hace mucho tiempo", dijo el Presidente Boric al ser consultado de sus dichos sobre el terrorismo en La Araucanía.

En el programa volvió a reiterar que "ha habido actos, desde mi punto de vista, de terrorismo en La Araucanía y yo creo que es importante poder decirlo".

Sobre la Ley Antiterrorista, dijo que su posición en esto es que "no porque diga ‘antiterrorista’ significa que sea una mejor ley. De hecho, los resultados han sido pésimos para las víctimas, para los imputados y para el Estado de Chile, que ha tenido que pagar sendas indemnizaciones".

"Estamos trabajando en la ley contra el crimen organizado. No es parte de la agenda del Gobierno la ley antiterrorista en particular, pero la seguridad es una prioridad en todo Chile y, en particular, en La Araucanía", precisó el gobernante.

"Hoy estamos trabajando en la ley contra el crimen organizado. Hay que tener una estrategia contra el crimen organizado, que no es principalmente mapuche. Hay grupos que se escudan en la causa mapuche para generar daños", añadió.