El diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, dio una visión distinta a lo pronunciado por el Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que hay actos terroristas en La Araucanía.

"No es que yo lo descarte. Ya han venido observadores internacionales que han dicho que en La Araucanía y en ese sector no hay terrorismo, sino que hay violencia y una serie de demandas que no han sido abordadas por ningún gobierno y de eso hay que hacerse cargo ahora", señaló el parlamentario.

En esa línea, el jefe de bancada del sector agregó que "el tema del terrorismo es algo súper complejo de abordar, porque recordemos que cuando uno habla de terrorismo están pensando en que se apliquen leyes antiterroristas y si uno va a la definición de terrorismo, terrorismo son las acciones que causan terror".

No obstante, el legislador mencionó: "Tendríamos que decir que en todos lados donde se está causando el temor hay terrorismo, por ejemplo, en las poblaciones de mi distrito cuando se agarran a balazos".

Por último, el diputado Barrera sostuvo que "el problema es que con la Ley Antiterrorista solamente se ha estigmatizado al movimiento mapuche".